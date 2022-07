Kornwestheim Sport, Camping und Party

Viele Gäste campen direkt vor Ort

Und wirklich, es ist eine Mischung aus Sportveranstaltung, Camping und Party, was dort auf dem Rasen- und Kunstrasenplatz läuft. Einige Gäste sind mit dem Wohnmobil angereist, viele weitere haben ihre Zelte und Pavillons auf den Grünflächen zwischen den beiden Plätzen aufgeschlagen. „Das ist so was wie die Partymeile“, sagt Neeb-Hamlin und lacht. Denn neben dem sportlichen Leistungsvergleich will sich beim Bird Bowl sicher niemand das Feiern nehmen lassen.