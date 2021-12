Kornwestheim Sporthalle: Darf’s auch mehr sein?

Mit den zehn Jahre alten Ergebnissen des Sportentwicklungsplanes – er stammt eigentlich aus dem Jahr 2009, wurde 2011 aber ergänzt – dürfe man jetzt nicht mehr agieren, warnte die Oberbürgermeisterin, die damit aber nicht für eine größere Halle argumentieren wollte. Sie erinnerte daran, dass die Stadt in den vergangenen Jahren auch eine neue Sporthalle am Ernst-Sigle-Gymnasium errichtet und die Jahnhalle umfassend saniert habe.

Stadtverband für Sport gibt Stellungnahme ab

Beim Stadtverband für Sport, mit dem die Stadt zum Thema in Kontakt steht, argumentiert man wenig überraschend pro Dreifeld-Halle. Der Vorsitzende Marcus Gessl und der Vorstand sammeln derzeit Argumente, die dafür sprechen. Die Liste soll noch vor Weihnachten fertig werden und Gemeinderäten und Verwaltung präsentiert werden. Bereits jetzt, so hat Marcus Gessl erfahren, gebe es in den Ratsfraktionen viele Unterstützer, die eine größere Halle mit Blick auf abendliche Aktivitäten der Sportvereine in Betracht ziehen würden. Bis zum Mittwoch der kommenden Woche hätten die Vorstandsmitglieder nun Zeit, Punkte für eine Liste zu sammeln. Gessl nennt vorab einige Gründe pro Dreifeld: „Wir haben zum einen jetzt schon eine Warteliste. Zum anderen schiebt sich das Thema Schule immer später in den Nachmittag, sodass die Zeiten von 17 bis 20 Uhr besonders gefragt sind.“ Auch wolle die Skizunft ihre Basketballjugend erweitern, was zu mehr Bedarf in der Hannes-Reiber-Halle führen werde. Nach Kenntnisstand der Stadt reichen die derzeitigen Hallenkapazitäten soweit für die Sportvereins-Bedarfe aus, heißt es hingegen aus dem Rathaus. „Wir werden aber natürlich mit dem Stadtverband gerne dazu ins Gespräch kommen“, sagt Ursula Keck, „wenn die Liste vorliegt.“