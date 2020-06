Kornwestheim - Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung geben können, die sich zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, in der Schillerstraße zugetragen hat. Auf dem Gelände der Schillerschule schlug ein noch unbekannter Täter die Scheibe der Eingangstür zur Sporthalle ein. Hierdurch splitterte das Glas, wodurch ein Schaden in Höhe einer dreistelligen Summe entstand. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim (Telefon 1 31 30) in Verbindung zu setzen.