Kornwestheim Sprecherareal wird zum Flachdachland

Schon Anfang Dezember hatten sich die Stadträte mit dem Bebauungsplan für das knapp einen Hektar große Gelände am Rande des Wiesengrundes beschäftigt. Seinerzeit hatten sie allerdings bemängelt, dass für sämtliche Neubauten Satteldächer vorgeschrieben waren. Begrünte Flachdächer wären doch viel besser, sagte Stadträtin Edda Bühler (Grüne) und stellte einen entsprechenden Antrag, dem seinerzeit die Mehrheit des Ausschusses auch folgte. Die Bauverwaltung überarbeitete in Abstimmung mit dem Investor ihren Entwurf und legt nunmehr fest, dass nur der Neubau an der Mühlhäuser Straße, der das Sprecherhaus ersetzt, ein Satteldach aufweisen muss. Alle anderen acht Häuser müssen mit einem begrünten Flachdach gebaut werden – des Kleinklimas wegen. Bauamtsleiter Johannes Hartmann geht davon aus, dass sich die gesamte Wohnfläche, möglicherweise auch die Anzahl der Wohnungen, dadurch reduzieren wird. Er sprach von „positiven Aspekten“ für die Nachbarschaft und die ökologischen Verhältnisse. Der neue Entwurf, so Hartmann, sei „deutlich gefälliger“. Baubürgermeister Daniel Güthler betonte, dass sich dank diverser Maßnahmen – von einem größeren Kanal bis zu einem Becken in der Tiefgarage – auch die Situation bei der Regenrückhaltung verbessere.