Für alle kleinen und großen mutige Springer wird erstmals ein Sprungkursus angeboten. Die Teilnehmer werden in die Grundlagen des Wasserspringens eingewiesen, dann folgt das Training: Absprung, Anlauf und Eintauchen. So wird zum Beispiel das richtige Federn auf dem Sprungbrett geübt. Auf dem Stundenplan stehen auch Sprünge wie Köpfer, Stützsprünge, Schrauben, Salto und die unvermeidlichen Wasserbomben. Wer will, kann auch den Sprung vom Fünfmeterturm wagen.