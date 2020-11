In den vergangenen Tagen hat sie die Szene mit Pferd und Bettler aufgezeichnet. In den Hauptrollen: Martin Wildner als Bettler, Michael Dömötör als St. Martin und Lanssini II als das, was es auch im wirklichen Leben ist: Pferd. Am kommenden Sonntag, 8. November, wird der kleine Film auf einer Großleinwand in der St.-Martinus-Kirche und bei entsprechendem Interesse auch im benachbarten Martinisaal gezeigt. Um diesen Film herum werde es einen liturgischen Rahmen mit Gebeten und Martinsliedern geben, kündigt Pfarrer Franz Nagler an.