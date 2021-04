Kornwestheim St. Martinus: Protest in Regenbogenfarben

Das schlimmste an der Sache, das sei die Ansage von oben, findet Nagler. „Wir kriegen was vor den Latz geknallt, und sollen uns dazu verhalten. Da ist das Gespräch abgebrochen.“ Die katholische Kirche in Deutschland, fügt er hinzu, habe ein ganz großes Problem: „Wir wollen Erlaubnis.“ Weil aber die katholische Kirche eine Weltkirche sei, könne ein ausformuliertes Kirchengesetz nicht für alle Länder passen. Vielmehr wünscht sich Nagler, dass die katholische Kirche und insbesondere der Vatikan Leitlinien an die Hand geben, über die diskutiert und sich ausgetauscht wird. „Ich denke, da muss die Kirche klüger werden und Dinge offener formulieren.“ Offene Gespräche und Diskussionen, die gebe es zumindest in der Kornwestheimer Gemeinde, berichtet der Pfarrer. Auf das bunte Transparent über der Kirchentür sei er schon häufig angesprochen worden, das Feedback bisher immer: „Finde ich gut.“