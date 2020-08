Kornwestheim Stadt appelliert an ihre Bürger

Kornwestheim - Die Stadt Kornwestheim appelliert an ihre Bürger und Bürgerinnen, die Corona-Schutzmaßnahmen sorgsam einzuhalten. „Das Coronavirus macht keine Ferien, und es kennt keine Grenzen“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. „Jeder Einzelne ist gefordert, um eine Verschärfung der Situation zu verhindern“, gibt die Oberbürgermeisterin Ursula Keck zu bedenken, dass die Gefahr durch das Coronavirus noch lange nicht gebannt ist. Auch in der Sommer- und Ferienzeit sollten deshalb die geltenden Verhaltensregeln nicht über Bord geworfen werden.