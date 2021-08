Kornwestheim Stadt baut Flüchtlingsunterkunft aus

Dass der Stadt der Platz für die Geflüchteten in Anschlussunterbringung bald ausgehen wird, hatte auch die Oberbürgermeisterin Ursula Keck in der jüngeren Vergangenheit immer wieder betont. Zuletzt waren die Geflüchtetenzahlen etwa Thema bei der Debatte um die Initiative Seebrücke. Die Stadt Kornwestheim trat dem Bündnis zwar im Mai bei, aber in abgespeckter Version – nur zwei der acht Punkte, die das Städtebündnis ausmachen, beschlossen die Stadträte am Ende. Das kontroverse Thema der zusätzlichen Aufnahme Geflüchteter sparte man aus. Die CDU argumentierte hierzu, solche kommunalen Alleingänge liefen der Bundes- und Europapolitik entgegen und zog in Zweifel, ob der Beschluss in der Form überhaupt rechtens sei.

Oberbürgermeisterin Keck, die grundsätzlich für den Beitritt zum Bündnis war, stellte schlicht Zahlen in den Raum, wonach die Unterbringungsmöglichkeiten nicht mehr lange ausreichten. „Selbst wenn wir alle Punkte der Initiative beschließen, so würde daher eine zusätzliche Aufnahme ins Leere laufen“, so die Oberbürgermeisterin.

Vom Kreis zu den Städten

Aufnahme

Für die so genannte Erstaufnahme Geflüchteter ist der Landkreis zuständig – er stellt hierfür Wohnraum bereit.

Anschluss

Nach Abschluss eines Asylverfahrens oder spätestens nach 24 Monaten folgt dann die sogenannte Anschlussunterbringung – dann gibt der Kreis die Geflüchteten in die Obhut der Kommunen, die für diese Plätze vorhalten müssen.