Als Saisonarbeitskraft angefangen

In Deutschland angekommen zog es die Familie nach Bremerhaven, wo Simsek eine Anstellung in einer Wäscherei antrat. Ein Jahr später siedelten sie nach Baden-Württemberg um. „Ich war total erstaunt“, berichtete Simsek für „Geschichten unter der Haube.“ „Hier waren auf einmal so viele Türken. Der Busfahrer, der Nachbar, überall. Ich habe mich gefühlt wie in der Türkei.“ Nach beruflichen Stationen in einer kleinen Metall-Firma und bei Bosch nahm die Mutter von vier Kindern 1993 schließlich die Arbeit in der Stadtgärtnerei auf. Von einer Bekannten hatte sie erfahren, dass dort Saisonarbeitskräfte gesucht werden. In der Stadtgärtnerei bliebt Simsek bis zum 1. März dieses Jahres, ausgenommen einer vierjährigen Unterbrechung. Zu ihren Hauptaufgaben in der Gärtnerei gehörte die Pflege des Grüns neben Straßen, Ampeln & Co.