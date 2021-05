Kornwestheim - Einhellige Zustimmung im Gemeinderat: Auch für den Monat Mai fallen für Eltern keine Gebühren für Kindertageseinrichtungen und Schulkindbetreuung an. Dies richtet sich an Familien, die vom 26. April bis Ende Mai keine Notbetreuung in Anspruch genommen haben. Die Regelung gilt, auch hier herrschte im Rat Einstimmigkeit, ebenfalls für kirchliche und freie Träger.