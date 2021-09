Datenbank für Einzelhandel und Gastro

Der nun neue Homepagebereich ist in verschiedene Punkte untergliedert. Er enthält eine Datenbank für Einzelhändler und Dienstleister sowie eine Auflistung der Gastronomen in der Stadt. Des Weiteren, so die Stadt, gebe es eine Übersicht für Übernachtungsmöglichkeiten und eine Liste von Apotheken und Ärzten in Kornwestheim. Der Punkt Aktivitäten rundet den Bereich ab.