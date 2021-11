Kornwestheim Stadt findet nur zwei Solarpioniere

Die Verwaltung gibt im Kampf ums Klima aber nicht auf. Interesse an regenerativen Energien sei durchaus vorhanden, sagt Herfurth. Das zeige sich beispielsweise in der Vielzahl an Anträgen für das Förderprogramm „Wir stärken Klima“. Seit 2020 können die Bürger so an eine Förderung kommen. Bisher wurden insgesamt 67 Anträge für Fotovoltaik- und Solarthermieanlagen eingereicht, 28 Anträge wurden bereits umgesetzt. „Die Fördermittel von 130 000 Euro sind zum jetzigen Zeitpunkt beinahe ausgeschöpft“, so Herfurth. Die Haushaltsberatungen über die Fortführung des Förderprogramms sowie die Bereitstellung neuer Fördergelder liefen momentan. „In diesem Zusammenhang will die Stadtverwaltung auch im kommenden Jahr wieder weitere Aktionen realisieren.“

Die Möglichkeit zu einem Austausch – ob potenzieller Solarpionier oder nicht – bestehe nach wie vor, wie die Pressesprecherin bekräftigt. Klimaschutzmanager Jannis Körner freue sich stets, über Erfahrungen informiert zu werden.

Info Interessierte Bürgeinnen und Bürger können sich bei Klimaschutzmanager Jannis Körner unter Telefon 0 71 54/2 02 83 72 oder per E-Mail an Jannis.Koerner@kornwestheim.de melden.