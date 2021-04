Kornwestheim Stadt geht gegen Müll der Lkw-Fahrer vor

Längere Zeit hat die Stadt Kornwestheim nach Lösungsansätzen gesucht, der Müll-Problematik in den Gewerbegebieten Herr zu werden. Dort entsorgen vor allem die Lastwagenfahrer, die ihre Lkw an den Straßen abstellen, regelmäßig ihren Unrat – und zwar häufig nicht in Mülleimern, sondern einfach am Randstreifen oder auf dem Gehweg. „Umso wichtiger ist es, den Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern ein sauberes Umfeld zu schaffen, das die Möglichkeit bietet, Müll zu entsorgen und sanitäre Anlagen aufsuchen zu können“, schreibt die Stadt Kornwestheim nun in einer Pressemitteilung zum Thema. Die Situation in den Gewerbegebieten sei aber oft eine gänzlich andere. „Der Stadtverwaltung ist diese Problematik bekannt.“