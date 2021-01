Kornwestheim Stadt gibt bis zu 15 000 Euro für soziale Projekte

Wer ein Projekt einreichen möchte oder Fragen dazu hat, kann sich an Kadir Koyutürk, den Beauftragten für Integration, Soziales und Bürgerengagement der Stadt Kornwestheim wenden. Kadir Koyutürk ist telefonisch unter der Nummer (07154) 202-8423 oder per E-Mail an kadir_koyutuerk@kornwestheim.de zu erreichen. Des Weiteren stehen die Ausschreibungsunterlagen auf der Internetseite der Stadt Kornwestheim unter www.kornwestheim.de zum Download bereit (im Bereich Bürgerengagement und Ehrenamt).