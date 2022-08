Seit November 2019 ist das öffentliche Fahrradverleihsystem RegioRad Stuttgart auch in Kornwestheim verfügbar. Eine Station befindet sich am Bahnhof in der Eastleighstraße, eine weitere in Pattonville. Zwar steigt die Zahl der neuen Nutzer seitdem kontinuierlich an. Insgesamt sind die Ausleihzahlen jedoch enttäuschend. Trotzdem will die Stadt nicht von ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen. Bürgermeister Daniel Güthler sieht „deutliche Steigerungspotenziale“.