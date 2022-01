Kornwestheim Stadt holt Gutachten ein

Neues Gesicht für Straßenzüge

Ein gänzlich neues Gesicht könnten die Weimarstraße und die Bahnhofstraße erhalten, wenn die Projekte Wirklichkeit werden, über die zu befinden sein wird. Zwei Mehrfamilienhäuser mit Mietwohnungen möchten Gabriele Dannert und ihr Bruder auf dem Sigle-Grundstück an der Weimarstraße errichten. Sie würden dafür die aus den 1960er-Jahren stammende Villa abreißen und längs des Straßenverlaufs bauen. Die Idee ist nicht neu, aber das Projekt in der Kornwestheimer Kommunalpolitik umstritten. Die einen befürworten, dass neuer Wohnraum im Zentrum der Stadt entsteht, die anderen befürchten negative Auswirkungen auf das Klima. Ob dem so ist, das soll ein klimatologisches Gutachten ergeben, das die Stadt in Auftrag gegeben hat. Und dabei, sagt der Erste Bürgermeister Daniel Güthler, gehe es nicht nur darum, dass die zumeist aus dem Westen wehende Frischluft freie Schneise habe, sondern auch um den Grad der Versiegelung, den die Stadt noch vertrage. „Eine Stadt muss sich abkühlen können“, erläutert Güthler. Und das geschehe leichter mithilfe von nicht bebauten Flächen. An der Weimarstraße würde aber ein Teil des Gartens für ein Haus geopfert werden. Für die Fläche gibt es bisher noch keinen Bebauungsplan, den die Stadt aber gern aufstellen möchte.