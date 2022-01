Kornwestheim Stadt-Homepage: Texte werden gelesen

Kornwestheim - Ich freue mich sehr über Ihr Interesse an Kornwestheim und lade Sie herzlich zu einem virtuellen Streifzug durch unsere Stadt ein.“ So begrüßt Oberbürgermeisterin Ursula Keck die Besucherinnen und Besucher der städtischen Homepage – bisher nur in schriftlicher Form, nunmehr aber auch zum Hören. Allerdings liest die OB ihre Begrüßungsworte nicht persönlich vor. Das übernimmt eine Computerstimme, die fast die gesamte Homepage der Stadt zum Klingen bringt. Der „Readspeaker“, so heißt die Vorlese-Funktion im Fachjargon, ist ein Baustein für eine Barrierefreiheit der städtischen Homepage. Sie soll von Sehbehinderten oder Blinden ebenso genutzt werden können wie von Menschen, die der deutschen Sprache nicht so mächtig ist. Lisa Herfurth aus der Pressestelle hat sich des Themas angenommen und viel Zeit in das Projekt investiert.