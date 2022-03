Kornwestheim Stadt kämpft gegen den Personalmangel

Arbeitgeberin ist die Stadt

Da der Arbeitgeber in diesem Fall die Stadt Kornwestheim selbst ist, steht das Fortbildungsheft nur den städtischen Kitas und ihren Mitarbeitern zur Verfügung. Das Heft ist in diesem Jahr zum ersten Mal erschienen und soll künftig regelmäßig herausgegeben werden, sagt die städtische Pressesprecherin Lisa Herfurth.

Um neues Personal für Kitas zu gewinnen, hat die Stadt auch einen Slogan entwickelt: „Korn to be wild“. Stellenausschreibungen und Plakate sind damit verziert. „Das ist eine junge, moderne Art, den pädagogischen Bereich in den Vordergrund zu rücken“, sagt Lisa Herfurth. Um eine größere Reichweite zu bekommen, veröffentlicht die Stadt ihre Stellen auf diversen Online-Portalen. Lisa Herfurth weist außerdem darauf hin, dass es auch Vorteile haben kann, als Ganztagsbetreuer in Schicht zu arbeiten: „Man kann zum Beispiel private Termine ganz anders legen.“ Außerdem spreche man von minimalen Verschiebungen und nicht von Nachtschichten. Als Ganztag gelten in Kornwestheim Betreuungsangebote ab 7,5 Stunden.