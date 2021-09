Kornwestheim Stadt kauft Luftfilter für Schulen

Keck: „Präsenzunterricht ist wichtig“

Jeweils montags und donnerstags werden dabei unter Aufsicht von Lehrern Proben entnommen, und zwar mit der sogenannten Lolli-Methode. Kinder lutschen hierbei 30 Sekunden lang an einem Tupfer. Alle Tupfer der Kinder aus einer Klasse bilden einen Pool. In einem Labor in Ludwigsburg werden die gesammelten Tupfer noch am gleichen Tag ausgewertet, sodass das Ergebnis am nächsten Schultag vorliegt. Wird in einem dieser Pools das Coronavirus nachgewiesen, folgen Quarantäne und weitere Tests. „Dieses Verfahren liefert exaktere Ergebnisse, ist kostengünstiger und schont Ressourcen“, so Michael Siegel.

„Die Erfahrungen der vergangenen Monate haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, dass die Schüler und Schülerinnen in Präsenzform unterrichtet werden“, ergänzt Oberbürgermeisterin Ursula Keck. „Auch eine verlässliche Kinderbetreuung ist für Familien von elementarer Bedeutung“, begründet sie, warum die Investitionen und Maßnahmen sinnvoll sind.