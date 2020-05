Die neue Art der Beschaffung von Strom und Gas wurde vor zwei Jahren in Kornwestheim eingeführt. Dazu wurde ein „Rahmenvertrag mit ungewöhnlichen Eigenschaften“ abgeschlossen, um den Handlungsspielraum für den Bezug von Strom und Gas zu erweitern. „Er bietet die Möglichkeit, Strom und Gas um bis zu 36 Monate im Voraus zu ordern“, sagt Christian Schneider, Vorsitzender der SWLB-Geschäftsführung. Kornwestheim greift dazu auf das Beschaffungsmodell des Energieversorgers zurück, um sich direkt an der Börse niedrige Preise zu sichern und so selbst an günstige Konditionen zu kommen. Das bedeutet, dass die Stadt von der Einkaufsstrategie der Stadtwerke profitiert.