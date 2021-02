Kornwestheim Stadt lässt das Kreidlergleis stilllegen

Kornwestheim - „Es wäre ein Segen für uns“, sagt Gerd Hesse, Geschäftsführer der DNV-Touristik GmbH. Der Segen: 270 Meter Gleis zwischen dem Rangierbahnhof und der Bolzstraße. Das sogenannte Industriestammgleis würde das Touristikunternehmen aus der Weststadt, das schon jetzt über Gleise und eine Werkstatt am Rande des Rangierbahnhofs verfügt, gern von der Stadt übernehmen. Es will dort Waggons abstellen, die man für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs anschaffen möchte. Vor einem Jahr informierte Hesse die Stadt Kornwestheim über seinen Wunsch und bot an, sich bahnrechtlich wie auch technisch um das „Kreidlergleis“ zu kümmern. Doch statt mit der DNV-Touristik in Verhandlungen einzutreten, hat die Stadt Fakten schaffen lassen: Sie beantragte beim Verkehrsministerium die Stilllegung des Gleises. Das hat dem Wunsch der Stadt im Januar entsprochen. Es wird, so schaut es derzeit aus, keinen Betrieb mehr auf dem Kreidlergleis geben.