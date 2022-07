Kornwestheim Stadt macht sich auf steigende Kosten gefasst

Für die Personalentwicklung wurde vom Verwaltungs- und Finanzausschuss bereits im Februar entschieden, ein externes Beratungsunternehmen alle Stellen der Fachbereichs-, Abteilungs- und Stabstellenleitungen neu bewerten zu lassen. Die Ergebnisse wurden nach mehreren Vorberatungen vom Gemeinderat beschlossen. Die daraus resultierenden Änderungen mussten nun in den Nachtragshaushalt einfließen. Die finanziellen Auswirkungen von rund 85 000 Euro in diesem Jahr und von 130 000 Euro ab dem Jahr 2023 können über das Personalbudget kompensiert werden, heißt es in den von der Verwaltung erstellten Unterlagen. Das sei vor allem wegen unbesetzter Stellen möglich. Das Zahlenwerk an sich müsse deshalb nicht angepasst werden.