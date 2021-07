Kornwestheim Stadt muss Schilder nicht tiefer hängen

Schild hängt am Pfosten der Bushaltestelle

Auch an der Aldinger Straße sei eine andere Höhe des Geschwindigkeitsschilds nicht möglich. Dort sei das Schild nach der Einmündung aus der Straße Lenzhalde an den Pfosten der Bushaltestelle angebracht und somit in seiner Höhe nicht verhandelbar. Das sei damals so gemacht worden, damit in diesem Bereich kein weiterer Pfosten gesetzt werden müsse. „Das Anbringen am nächsten bestehenden Lichtmast wäre zu weit von der Straßeneinmündung weg, ab der die Geschwindigkeitsreduzierung gültig ist“, heißt es von der Stadtverwaltung.