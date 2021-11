Kornwestheim - Nachdem die Termine für die Impfung am Samstag, 27. November, im K in Kornwestheim, in kurzer Zeit vergeben waren, werden jetzt weitere Termine angeboten. Ein mobiles Impfteam des Robert-Bosch-Krankenhauses mit Sitz in Stuttgart wird im Dezember fünf Mal in Kornwestheim vor Ort sein – wieder im K.