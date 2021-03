Kornwestheim Stadt plant zwei Corona-Testzentren

„Es ist schwierig, die Testungen in den laufenden Praxisbetrieb zu integrieren“, erklärt etwa Axel Stöckmann, Allgemeinmediziner aus Kornwestheim. Einen zweiten Warteraum habe seine Praxis nicht. „Ich kann die Patienten also nicht separieren.“ Um die Patienten in Sachen Schnelltest trotzdem zu unterstützen, verteilen Axel Stöckmann und sein Kollege Rainer Stöckmann stattdessen Infozettel, auf denen die nächsten Anlaufstellen vermerkt sind, etwa die Schnelltestzentren in Zuffenhausen und Ludwigsburg.

Von einem „holprigen“ Start in die neue Teststrategie berichtet Kai Sonntag, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. „Die Bundesregierung hatte die kostenlose Testung für Montag angekündigt, die erforderlichen Bestimmungen wurden aber nicht rechtzeitig vorgelegt.“ Zentrale Fragen, etwa wie Praxen den Test abrechnen sollen, waren anfangs noch nicht geklärt. Und auch Sonntag erzählt von fehlenden Räumlichkeiten. Trotzdem: „Das wird sich in den nächsten Tagen einspielen“, glaubt er, auch mit dem Verweis darauf, dass sich ein Großteil der Testungen nicht in Arztpraxen, sondern in Testzentren oder über die Kommunen abspielen wird.

Bei Discountern und in Drogerien läuft der Verkauf von Schnelltests an

Ein Hoffnungsschimmer für Testwillige: Wer nicht auf einen kostenlosen Schnelltests warten möchte, kann sich auf eigene Kosten mit einem Test-Set für zuhause eindecken. In Kornwestheim sollen die Antigentests ab Freitag im Drogeriemarkt Müller am Holzgrundplatz verkauft werden. Wie das Unternehmen mitteilt, ist ein Kauf im Onlineshop mit Versand seit vergangenem Mittwoch und mit Abholung im Laden seit Donnerstag möglich. Vor Ort konnten die Tests zuvor nur beim Discounter Aldi in den Filialen am Kimry-Platz und in der Solitudeallee erworben werden. Beim Verkaufsstart am vergangenen Samstag waren die Tests aber bereits nach wenigen Minuten ausverkauft. Bei Lidl und dm werden die Tests derzeit nur über den Online-Shop verkauft, ein Verkauf in den Geschäften soll – wie in weiteren Supermärkten und Drogerien auch – bald folgen. siehe Kommentar