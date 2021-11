Auch die Drive/Walk-In-Teststelle am Globus- Baumarkt ist dann wieder in Betrieb. Montags hat die Teststelle von 7.30 bis 9.30 Uhr geöffnet, dienstags bis freitags von 16 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr. Darüber hinaus stehen auch noch die privaten Teststellen am Bahnhofsplatz, in Pattonville auf dem Martin-Luther-King-Platz und bei Lidl im Moldengraben zur Verfügung.