Kornwestheim Stadt sagt den Weihnachtsmarkt ab

Eine Kornwestheimer Besonderheit: Der Platz im Alten Dorf rund um die Martinskirche ist beengt. Das macht einerseits die spezielle Atmosphäre aus, andererseits ist es aber auch schwieriger, „Areale“ abzustecken und Raum zu schaffen, als zum Beispiel in Ludwigsburg – wo sich der Markt zudem über mehrere Wochen zieht und sich nicht wie in Kornwestheim auf ein Wochenende beschränkt. Traditionell sind die Buden am zweiten Adventswochenende in Kornwestheim geöffnet. Das wäre in diesem Jahr am 5. und 6. Dezember gewesen.