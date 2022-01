Kornwestheim Stadt spendet für Sternsinger

Kornwestheim - Lieber würden sie ja von Haustür zu Haustür ziehen, um mit geweihter Kreide den Segen auf die Haustüren zu schreiben, um von den Sorgen der Kinder in anderen Ländern zu erzählen und zu singen und um Spenden für die Sternsinger-Aktion zu bitten. Aber die Corona-Pandemie macht ihnen einen Strich durch die Rechnung, und so halten die Heiligen Drei Könige – allesamt getestet und teils auch geimpft – in diesem Jahr an markanten Punkten in der Stadt Hof. Gestern machte sich auch Bürgermeisterin Martina Koch-Haßdenteufel auf den Weg, um die Gaben der Stadt – 150 Euro und ein Korb mit Süßigkeiten – vorm Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz zu überreichen. Und um Respekt zu zollen, denn sie war sichtlich angetan vom Engagement der Kinder und Jugendlichen.