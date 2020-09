Kornwestheim Stadt sucht Christbäume

Kornwestheim - Dass sich das Jahr seinem Ende entgegen neigt, ist nicht nur daran zu erkennen, dass es kühler und abends früher dunkel wird, sondern auch daran, dass die Stadt wieder dazu aufruft, große Bäume zu spenden, die in der Advents- und Weihnachtszeit einmal den Rathausturm krönen oder den Marktplatz zieren. Wer in seinem Garten einen Baum stehen hat, der zu groß geworden ist und den er gerne loswerden will, der kann sich mit dem Fachbereich Tiefbau und Grünflächen der Stadt Kornwestheim unter der Telefonnummer 2 02 71 20 in Verbindung setzen.