„Das ist jetzt mal ein Einstieg in das Projekt“, sagt die Bürgermeisterin Martina Koch-Haßdenteufel, „wenn die Nachfrage da ist, müssen wir uns überlegen, ob und wie wir erweitern können.“ Klaus-Dieter Holzscheiter (Freie Wähler) ist mit der jetzigen Größe der Fläche erst einmal zufrieden. Es sei wichtig, mit dem Urban Gardening in der Weststadt eine Grünfläche zu schaffen, „egal wie“. Edda Bühler (Grüne) hofft, dass das Projekt „Schule macht“ – wie in umliegenden Orten, in denen es bereits etablierte Urban-Gardening-Projekte gibt: Stuttgart-Nord hat den Stadtacker, Ludwigsburg-Eglosheim die Naturecke und Ludwigsburg das Stadtbeet.