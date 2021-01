Wer sich als Wahlhelfer engagieren möchte, müsse laut Angaben der Stadt mindestens 18 Jahre alt sein und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Am Wahltag sei der Ablauf laut Stadt wie folgt: •Die Wahlzeit an dem Sonntag dauert von 8 bis 18 Uhr an. Im Anschluss wird das Wahlergebnis ermittelt.•Die Einteilung im Urnenwahlbezirk erfolgt in zwei Schichten. •Um 18 Uhr treffen sich alle Mitglieder des Wahlvorstandes im Wahlraum zur öffentlichen Stimmenauszählung und Feststellung des Wahlergebnissen.•Die Auszählung der Briefwahlzettel erfolgt ab dem Nachmittag.