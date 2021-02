Kornwestheim Stadt und Stadträte organisieren Impftermine

Um dieses Problem zu umgehen, hatte sich Michael Siegel bereits in den vergangenen Tagen an die restlichen Beschäftigten der Stadt Kornwestheim gewandt und darum gebeten, auch die privaten Handys für die Anforderung der Codes zu nutzen. Innerhalb von 24 Stunden konnten so 130 weitere Codes gesammelt werden. Nach Siegels Zwischenstandsbericht in der Gemeinderatssitzung rührten sich auch die Stadträte. Wolfgang Kühn von den Freien Wählern lobte zunächst das Hilfsangebot – er habe schon für seine Mutter angerufen – und schlug zusätzlich vor, dass auch die Gemeinderatsmitglieder mit ihren Handys Vermittlungscodes generieren könnten. Gleich am nächsten Morgen trudelte eine entsprechende Mail bei ihm ein, berichtete Kühn am Freitag. Er wisse außerdem von anderen Gemeinderatskollegen, die sich gemeldet hätten. Die Oberbürgermeisterin Ursula Keck zeigte sich begeistert angesichts der Solidaritätsbekundungen: „Für mich wird dadurch wieder einmal deutlich, wie eng der Zusammenhalt in unserer Stadt ist.“ Trotzdem bittet sie die Kornwestheimer Senioren weiterhin um Geduld – aufgrund des fehlenden Impfstoffs stünden nur begrenzt Termine zur Verfügung. Die Anrufer würden auf eine Warteliste gesetzt, die nach und nach abgearbeitet werde.