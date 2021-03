Kornwestheim Stadt vermittelt keine Impftermine mehr

Kornwestheimer Stadtlauf

Nachdem der Stadtlauf bereits 2020 abgesagt werden musste, waren die Veranstalter von der Skizunft eigentlich guter Dinge gewesen, dass die 24. Ausgabe am 18. April über die Bühne gehen kann. Nun ist klar: Auch in diesem Jahr wird es nichts. Aufgrund der Entwicklungen in der Pandemie liefen die Vorbereitungen ohnehin auf Sparflamme. Spätestens jetzt hätte das Organisationsteam richtig Gas geben müssen, um den Lauf wenigstens in abgespeckter Form auf die Beine zu stellen. Schon im Januar war klar gewesen, dass es nur den Ein- und Zwei-Kilometer-Schülerlauf und den 10-Kilometer-Hauptlauf gegeben hätte. Der Schul-Cup war bereits gestrichen worden. „Freizeitveranstaltungen im Außenbereich sind zwar im April denkbar, aber nur bis maximal 50 Teilnehmer. An einen Stadtlauf mit mehreren Hundert Teilnehmern ist somit nicht zu denken“, teilt die Skizunft mit. Zudem sei nicht absehbar, wie sich das Infektionsgeschehen in den kommenden Wochen entwickle. Nun legen die Veranstalter ihre Hoffnungen auf das Jahr 2022.