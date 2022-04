Gemeinderat entscheidet

„Bei einem so extremen Preisanstieg dürfen wir gar nicht vergeben“, merkte Daniel Güthler an. Das alles werde aber auch in Zukunft nicht billiger, sodass die Stadt nachkalkulieren und mehr Geld bereitstellen müsse. „Das ist die bittere Realität“, so der Erste Bürgermeister. Man werde vorschlagen, zwei dieser drei Bauvorhaben in diesem Jahr noch auszuschreiben. Welche, darüber unterhält sich der Gemeinderat in seiner nächsten Zusammenkunft am 28. April.