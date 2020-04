Trotz der Finanzspritze entsteht ein beträchtliches Minus für die Stadt. Nach wie vor ist unklar, ab wann und unter welchen Bedingungen die Kitas und die Schulkindbetreuung in den kommenden Wochen und Monaten geöffnet werden dürfen. Im schlimmsten Fall, also wenn die Schließung bis zu den Sommerferien im Juli anhält, käme bei den Gebühren ein Ausfall von circa einer Million Euro zustande, hat die Verwaltung ausgerechnet. Außerdem steht noch nicht fest, in welchem Umfang und wie lange das Land den Kommunen finanziell unter die Arme greift. Und auch sonst verschlechtert sich die Haushaltslage der Stadt wegen der Pandemie in noch unbekanntem Ausmaß. Der Ausschuss verständigte sich deshalb darauf, über die Gebühren etappenweise, also Monat für Monat, neu zu entscheiden. Keck bat die Stadträte, das Thema in ihren Fraktionen zu besprechen.