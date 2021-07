Kornwestheim Stadt wehrt sich gegen SVK-Vorwürfe

Die Kornwestheimer Verwaltungsoberhäupter beziehen sich auf die Ereignisse bei der Delegiertenversammlung von Kornwestheims größtem Sportverein in der vergangenen Woche. Dort hatte der Ehrenpräsident Heinz Kipp das Wort ergriffen und die Stadt in harschem Ton angegriffen. Dass sie nicht ausreichend in der Corona-Krise unterstützt habe, sich unangemessen mit dem Titel „Sportstadt“ schmücke, sagte er beispielsweise. Kipp schoss einen Pfeil nach dem anderen ab, erntete Beifall – sorgte aber auch für dicke Luft zwischen Rathaus und Verein.