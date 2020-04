Kornwestheim Stadt weitet ihre Kinder-Notbetreuung aus

Von Montag an werden Kinder in die Notbetreuung aufgenommen, wenn beide Erziehungsberechtigte oder alleine Erziehungsberechtigte außerhalb der Wohnung eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit wahrnehmen und sie von ihrem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt sind (hierfür ist eine Unabkömmlichkeitsbescheinigung notwendig; bei selbstständig oder freiberuflich Tätigen genügt eine Eigenbescheinigung) und durch diese Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind. Die Erziehungsberechtigten müssen erklären, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist.