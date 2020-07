Kornwestheim Stadt will bei der Schusterbahn mitreden

Aber genau das ist derzeit im Gespräch. Fahren bisher nur drei Zugpaare jeweils am Morgen und am Abend, so soll die Schusterbahn künftig im Halbstundentakt verkehren. Endhaltestellen könnten im Norden Markgröningen oder Bietigheim-Bissingen sein, im Süden Esslingen oder gar Plochingen. Aber: Es gäbe keinen Halt mehr am Bahnhof in Kornwestheim. Die Schusterbahn würde über den Rangierbahnhof an Kornwestheim vorbeifahren und lediglich an einem neuen Bahnhof W & W halten, sofern der überhaupt verwirklicht wird. Um einen Halt am Pbf in Kornwestheim zu ermöglichen, müsste ein sogenanntes Überbrückungsbauwerk errichtet werden. Die Kosten dafür belaufen sich – je nach Ausgestaltung – auf 30 bis 60 Millionen Euro, ein Vielfaches von dem, was für den Ausbau der Schusterbahn veranschlagt worden ist. Da war von neun Millionen Euro die Rede.