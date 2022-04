Kornwestheim Stadt will „Elterntaxis“ verbannen

In einer klar markierten Fahrradstraße hat, nomen est omen, der Radverkehr Vorrang. Die derzeit fünf Längs-Parkplätze sollen wegfallen. Nur so kann die notwendige Breite von sechs bis sechseinhalb Metern erreicht werden, damit die restlichen Parkplätze bleiben können. Schilder – im Gespräch ist „Anlieger frei“ – sollen den „Elterntaxi“-Verkehr eindämmen. Wo die Mütter und Väter dann jedoch halten, um ihren Nachwuchs abzusetzen, ist unklar. Michael Siegel, Leiter des städtischen Fachbereichs Recht, Sicherheit und Ordnung, sagte im Ausschuss: „Das ist nicht so einfach, wir müssen das als Projekt verstehen.“ Man müsse mit den Eltern, aber auch zum Beispiel mit der Polizei ins Gespräch kommen. Im Gespräch seien entsprechende Stellen in der Rechberg- oder der Ludwig-Herr-Straße. In der Hohenstaufenallee parken zudem regelmäßig 19 Lehrerinnen und Lehrer der beiden Schulen. Das hat laut Siegel eine Umfrage ergeben. Sie könnten auf die Tiefgarage unter dem Marktplatz ausweichen.

Wärmebildkamera behält den Verkehr im Blick

In der Ludwig-Herr-Straße steht dann der nächste große Umbau an. Die Querung soll eindeutiger und sicherer werden, mit Blinklichtern und Markierungen für Auto- und Radfahrer sowie für Fußgänger. Der Clou: Geplant für diesen Knotenpunkt ist eine Wärmebildkamera, die Radfahrer bis zu 40 Meter vorher erkennt und so den Verkehrsstrom in den Stoßzeiten besser leitet. Zwar reagiere eine solche Anlage auch auf Fußgänger, wie Dirk Maisenhölder im Ausschuss preisgab. Die Erfahrungen der Stadt an anderen Orten sind aber gut. Die Kosten für den Umbau der Signalanlage sind in die 630 000 Euro bereits eingerechnet.

Der AUT hat den Baubeschluss einstimmig gefasst. Wenn alles glattgeht, dauern die Arbeiten bis Herbst dieses Jahres. Die Vorbereitungen starten im Juni oder Juli.