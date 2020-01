Kornwestheim - Wer in der Nähe der Wohnung einen Stellplatz sucht, braucht in manchen Straßen der Stadt mitunter ein wenig Glück. Vor allem in der Innenstadt stehen Autos oftmals tagsüber dicht an dicht am Fahrbahnrand – zumal wenn man dort unbegrenzt parken kann. Anwohner haben nicht selten das Nachsehen. Das soll sich ändern. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat bei seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend für neue Parkregelungen für Teile der Innenstadt gestimmt.