Kornwestheim Stadt will Jugendlichen zuhören

Bis 2017 war das Jugendhearing fester Bestandteil der Jugendarbeit in Kornwestheim, im Coronajahr 2020 hat man das Konzept wieder aufgegriffen. An der Befragung im Dezember haben 272 Jugendliche zwischen zwölf und 21 Jahren teilgenommen und von Freizeit, Freunden, Schule und Sozialen Medien in Pandemiezeiten berichtet. Eigentlich, so erinnert sich Saur, hätten sie und ihre Kollegen die Umfrage immer auf der Straße durchgeführt, dieses Jahr habe man sich aber für eine Online-Version entschieden. Das Ergebnis: Deutlich mehr Teilnehmer als bei den letzten Hearings, dafür aber eine kleinere soziale Bandbreite. Dass mehr als 60 Prozent der Befragten ein Gymnasium besuchen, verzerre die Ergebnisse etwas. So hätten über 80 Prozent von einem guten Zugang zu technischen Geräten im Homeschooling berichtet – eine Erfahrung, die Sozialpädagoge Christ nicht teilt. Er höre von den Jugendlichen im Jugendzentrum, die größtenteils kein Gymnasium besuchen, dass der Zugang zu technischen Mitteln fehle.