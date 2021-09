Kornwestheim Stadt will mehr Rattenköder auslegen

Ratten sind bei der Stadt Kornwestheim immer wieder ein Thema. Mit vorbeugenden Maßnahmen hofft die Kommune, dass sich die Zahl in Grenzen hält. Die wichtigste und regelmäßige Aktivität: das Leeren von Mülleimern und das Reinigen der Straßen, denn Sauberkeit ist nichts, was den Nagetieren besonders gut gefällt. Sie lieben Speisereste, die sie in den Mülleimern, am Straßenrand oder auf dem Bürgersteig vorfinden. Die Stadtwerke Ludwigsburg/Kornwestheim, die das operative Geschäft des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Kornwestheim erledigen, überwachen aber auch regelmäßig die Kanalisation, um Bereiche ausfindig zu machen, die besonders befallen sind. Die nächste Aktion ist fürs Frühjahr des kommenden Jahres angesetzt.