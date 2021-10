Kornwestheim Stadt zeichnet Ehrenamtliche aus

Kornwestheim - Auf 100 Jahre ehrenamtlicher Tätigkeit kommen die vier Preisträger gemeinsam ganz locker. Seit Jahrzehnten schon engagieren sie sich an ganz unterschiedlichen Stellen. Dieser Gemeinschaftsgeist, so sagte Oberbürgermeisterin Ursula Keck in ihrer Laudatio, trage zu einer guten Lebensqualität in der Stadt bei. Ohne die Vereine und ihre Mitglieder gäbe es keinen Zusammenhalt.