Kornwestheim - Der Brunnen am Marktplatz in Schwarz-Weiß, eine einsame Lok in der Nacht und eine stimmungsvolle Impression aus dem Stadtgarten: Es sind Aufnahmen wie diese, die Kornwestheim in seiner Vielfalt zeigen. Dutzende Hobbyfotografen haben ihre Bilder bei einem spontan ins Leben gerufenen Wettbewerb von Yakup Zeyrek eingereicht. Die Resonanz hat ihn überrascht.