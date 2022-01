Kornwestheim Stadtbahn: Hat Kornwestheim Einfluss?

Am Ende sei dies – bei vergleichbaren Fahrgastpotenzialen der verschiedenen Trassenführungen – vor allem eine politische Entscheidung, machte von Meißner klar. Der Ball liegt hier bei der Stadt und dem Gemeinderat in Ludwigsburg. Indes: Würde es soweit kommen, könnten sich die Kosten für Kornwestheim noch einmal verschieben, zumal es in diesem Falle sinnvoll werden könnte, dass die Stadt doch noch Mitglied im Zweckverband Stadtbahn würde.

50 Prozent der Mittel kommen vom Kreis Ludwigsburg

Dass die Kostenverteilung entsprechend geregelt ist, stellte von Meißner heraus. 50 Prozent der Mittel steuert ohnehin der Landkreis Ludwigsburg bei, der Rest der Kosten wird unter den Städten und Gemeinden aufgeteilt, durch die die Stadtbahn fährt – nach einem Schlüssel, der die Streckenlänge auf der jeweiligen Gemarkung einbezieht.

Auch das Thema Schusterbahn kam noch einmal auf, eingespeist von den Grünen. Auch hier ist die Lage komplex, auch hier gibt es Fragezeichen. Im Raum steht eine mögliche Verlängerung der Bahntrasse, die derzeit Kornwestheim mit Untertürkheim verbindet. Doch wie würde sich das auf die Haltepunkte in Kornwestheim auswirken? Welche Fahrzeuge wären bei einer Verknüpfung mit der Stadtbahn sinnvoll? Am planerischen Drücker ist hier vorrangig die Region Stuttgart, die die Schusterbahn betreibt.

Ausblick auf den Zeitplan

Von Meißner gab es sodann noch einen Ausblick auf den Zeitplan. Wenn – auch hier wieder Fragezeichen – das Planfeststellungsverfahren wie erhofft läuft, wenn sich bald Einigkeit über die Trassenführung herstellen lässt, dann könnte die Stadtbahn in Markgröningen, für die man auf bestehende Gleise zurückgreifen kann, bis 2028 in Betrieb gehen. Die Inbetriebnahme der Stadtbahnlinie durch die Ludwigsburger Innenstadt wäre sodann anno 2032. Aber: „Wir reden von komplexen und langwierigen Verfahren“, so von Meißner.