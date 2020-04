Kornwestheim Stadtbücherei öffnet mit eingeschränktem Betrieb

Kornwestheim - Ein paar Handgriffe sind noch zu tun, einige Bücher müssen noch einsortiert werden – doch die Stadtbücherei im K ist bereit, heute um 14 Uhr wieder ihre Türen zu öffnen. „Nach den Lockerungen der Corona-Beschränkungen haben wir uns dazu entschieden, die Bücherei wieder zu eröffnen. Es ist uns wichtig, dass wir gemeinsam mit dem Einzelhandel wieder für die Bürger da sind“, sagt Oberbürgermeisterin Ursula Keck und blickt in die noch menschenleeren Bibliotheksräume, wo sich in den vergangenen Tagen so einiges getan hat.