Kornwestheim Stadtbücherei startet Umfrage

Anhand der Analysen will die Stadtbücherei dann Handlungsfelder und Zielgruppen bestimmen, die wiederum in einem konkreten Maßnahmen- und Ressourcenplan münden. Die neue Strategie soll bis Dezember stehen. Unterstützt wird die Stadtbücherei bei dem Projekt durch die Fachstelle des öffentlichen Bibliothekswesens in Stuttgart und durch eine freie Trainerin, die Kornwestheim in der Vergangenheit bereits bei einem ähnlichen Projekt betreut hat.