Immerhin: Der Fernbetrieb der Bücherei komme bei den Kornwestheimern insgesamt gut an, berichtet Gerhardt. Besonders Familien würden auf diesem Wege an neue Unterhaltung für die Kinder kommen. Einige Kunden hätten inzwischen sogar wetterfeste Kisten vor der Haustür installiert, in denen die Mitarbeiter die Lieferungen ablegen können. „Manchmal deponieren die Kunden dort auch Süßes als Dankeschön für unsere Mitarbeiter“, sagt Gerhardt. Um die Rückgabe der Medien müssen sich die Kunden gerade nicht kümmern: Alle Fristen werden automatisch auf Ende Februar gesetzt. „Die Bücher gehen uns trotzdem nicht aus“, bestätigt Gerhardt. „Wir hätten eher ein Problem, wenn alle unsere Medien hier im Haus wären.“ Büchereien arbeiten mit einer sogenannte Absenzquote, kalkulieren also weniger Platz für die Medien ein, als nötig wäre – genug Stauraum für alle Bücher, CDs, DVDs und Co. wäre in den Regalen der Stadtbücherei sowieso nicht.