Kornwestheim Stadtgärtnerei versorgt sich selbst mit Strom

Die Dächer sind’s, die in Kornwestheim großes Potenzial für die Zukunft bieten. Denn wo Dächer sind, ist auch Platz für Photovoltaikanlagen. Eine solche hat die Stadt Kornwestheim jüngst auf dem Dach der Stadtgärtnerei in der Aldinger Straße angebracht. 50 Module sorgen mit einer Leistung von 15 kWp (Kilowatt-Peak, also die Höchstleistung der Anlage) dafür, dass der Komplex in Sachen Strom nun CO2-neutral ist. „Wir haben zum Beispiel im März sogar deutlich mehr erzeugt als wir verbraucht haben“, sagt Jörg Raff, Leiter der Stadtgärtnerei, nicht ohne Stolz. Rund 600 Kilowattstunden mehr habe die Anlage produziert, insgesamt spucke sie rund 20 000 Kilowattstunden pro Jahr aus, was etwa fünf Vier-Personen-Haushalten entspreche.